На «Курорте Красная Поляна» установят скульптуру писателя-географа Юрия Ефремова

В НАО «Красная поляна» 28 сентября сообщили, что на территории одноименного курорта появится скульптура писателя-географа Юрия Ефремова, который развивал туризм в Сочи

Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Круковский на праздновании 143-го дня рождения поселка Красная Поляна в горах Сочи. Он напомнил, что в преддверии годовщины курорт «Горки Город» переименовали в «Курорт Красная Поляна».

«В 2020 году на Поляне 960 будет установлен бюст известного советского географа и писателя Юрия Константиновича Ефремова. Он приложил немало усилий для развития горного туризма в Сочи, расширил географию пешеходных экомаршрутов и написал несколько книг с детальным описанием путешествий в горах. Красная Поляна имеет многолетнюю историю, и возвращение бренда на туристический рынок поможет сохранить связь прошлого, в том числе олимпийской истории, с настоящими и будущими событиями», — рассказал Круковский.

Глава Адлерского района Валерий Кокорев поддержал решение руководства НАО «Красная поляна» о переименовании. Герой Советского Союза Виталий Бубенин, проживающий в поселке уже более 20 лет, рассказал о впечатлениях, которые навсегда остаются у туристов. По его словам, у Красной Поляны есть особая притягательная сила. Именно поэтому курорту необходимо было переименование, чтобы он оставался историческим символом.