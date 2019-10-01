В Сочи у бизнесмена изъяли 3 тонны опасного мяса для шаурмы

Краснодарский край

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В Сочи предприниматель использовал потенциально опасное мясо для приготовления шаурмы

Сотрудники Россельхознадзора во время внеплановой проверки выявили партию мяса птицы без маркировки, на которой были бы сведения о производителе, дате изготовления, сроке годности.

Мясо уничтожили, а на бизнесмена составили протокол об административном правонарушении, сообщили 1 октября в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Как писали Юга.ру, в 2017 году появилась информация о том, что в европейских странах шаурма оказалась под угрозой запрета из-за содержания фосфатов в мясе. В канун 2018 года Роспотребнадзор назвал наиболее опасные продукты на новогоднем столе, в числе которых оказалась шаурма.

Еда Продукты питания Россельхознадзор Сочи

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