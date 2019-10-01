Мэр Краснодара рассказал, на что потратят деньги Галицкого

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов на брифинге 30 сентября рассказал, сколько денег поступило в казну города от продажи «Магнита» Сергеем Галицким

В феврале 2018 года бизнесмен Сергей Галицкий продал акции своей компании «Магнит». Позже он признался, что хочет жить спокойной жизнью и заниматься развитием детского футбола. В середине сентября предприниматель заплатил в бюджет Кубани 15 млрд рублей налогов от продажи ретейлера. Из них 3 млрд рублей получил Краснодар.

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По словам Евгения Первышова, почти половина доходов города — полученный налог от дохода физических лиц. При этом из 13% в местный бюджет поступает только 22% денег, остальные уходят в региональный бюджет. Деньги Галицкого тоже поступили в бюджет и «расщепились».

Первышов рассказал, что полученные 15 млрд рублей распределили на первоочередные нужды: строительство соцобъектов, проектирование и строительство школ, детских дошкольных учреждений, а также на санитарию и уличное освещение. Кроме того, десять новых троллейбусов также купили из дополнительных источников поступления.

«Можно, конечно, более подробно рассказывать. Это и возможность сделать такой задел уже на последующие годы, на проектно-изыскательские работы, которые мы ведем сегодня по всем направлениям», — заключил глава города.

Напомним, что через год после продажи «Магнита» бизнесмен рассказал, почему продал акции банковской группе ВТБ. В апреле он заявил, что все заработанное собирается тратить на Краснодар, а бизнесом он не занимается и не будет заниматься.

В феврале 2019 года за счет Галицкого начали делать бульвар возле стадиона «Динамо». А в мае компания Галицкого и мэрия Краснодара подписали концессионное соглашение о реконструкции кинотеатра «Аврора».

«Магнит» Бюджет Деньги Краснодар Налоги Сергей Галицкий

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