В Анапе полностью заменят уличное освещение

В Анапе в сентябре заменили более 50% уличных фонарей и планируют обновить все освещение на курорте

Всего подрядчик заменит в городе более 4,3 тыс. светильников, из-за чего на электроэнергии можно будет сэкономить от 60%. Старые натриевые и ртутные светильники заменят на современные светодиодные, которые дают больше света. Качество оборудования подтверждается испытаниями независимых лабораторий и всеми необходимыми сертификатами. Подрядчик дает двухлетнюю гарантию на качество монтажа и будет обеспечивать функционирование светильников в течение семи лет действия контракта. Минимальный срок службы ламп — 12 лет, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Новые светильники — энергоэффективные, они позволяют экономить электроэнергию и средства на ее оплату. Из сэкономленных денег постепенно оплатят работы подрядчика, который сейчас проводит работы за свой счет. Помимо этого, после замены фонарей на улицах курорта станет на 25% светлее, чем положено по норме.

К 27 сентября в городе заменили половину фонарей — 2 тыс. 130 штук. Работы проходят на всех улицах Анапы, где освещение подключено к муниципальным сетям. При этом в проект не включили несколько улиц федерального значения — Анапское и Симферопольское шоссе, Пионерский проспект, улицу Крестьянскую.

Помимо фонарей подрядчик установит 60 новых шкафов управления наружным освещением и специализированный программный комплекс, так что городские службы смогут дистанционно управлять освещенностью в зависимости от потребностей и загрузки улиц.