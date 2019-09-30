Президент «Станкоинструмента» высоко оценил воссоздание Южного завода тяжелого станкостроения

Партнерский Краснодарский край

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Южный завод тяжелого станкостроения посетил президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров и отметил воссоздание завода и смелость инвесторов

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Вместе с директорами ряда профильных предприятий Самодуров осмотрел производство, воссозданное на базе завода имени Седина, сообщила 30 сентября пресс-служба ЮЗТС. Выездное заседание директоров провели на редукторном заводе Зарем в Майкопе.

«Ассоциация обсудила ряд регламентных вопросов, осмотрела завод. Договорились, что в Краснодаре по пути в аэропорт заедут к нам, чтобы ознакомиться с инвестиционным проектом», — рассказал генеральный директор ООО «ЮЗТС» Дмитрий Дмитренко.

Георгий Самодуров отметил, что он часто посещает Краснодар, много бывал на заводе Седина, и увиденное его очень порадовало. По словам Самодурова, на предприятии нашли современный подход к созданию конкурентоспособного производства карусельных станков.

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Президент ассоциации подчеркнул, что давно не встречал таких решений целого комплекса технологических проблем и такого отношения со стороны инвестора. Хотя изменения требовали больших затрат, инвесторы не испугались вложить деньги в восстановление завода.

«У краснодарских станкостроителей большие перспективы, потому что продукция, на которой они специализируются, востребована и способна конкурировать на мировом рынке», — заключил Самодуров.

ЮЗТС входит в ассоциацию «Станкоинструмент», которая курирует отраслевую выставку металлообработки и отвечает за павильон российских производителей. На прошлой выставке ЮЗТС представил небольшой стенд, но нашел поддержку для расширения. В следующий раз краснодарский завод намерен представить свою продукцию в центре павильона.

Промышленность Экономика

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