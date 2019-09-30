Октябрь в Краснодаре начнется с жаркой и солнечной погоды

В первых числах октября в Краснодаре прогнозируют потепление и ясную погоду

По данным гидрометцентра Кубани, ночью и утром 1 октября в Краснодаре в низинах и у водоемов образуется туман, воздух остынет до 10-12 °С. Днем ожидается небольшой дождь и усиление ветра до 10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 23-25 °С.

По прогнозу Гидрометцентра России, 2 и 3 октября в столице Кубани потеплеет до 27 °С. Будет ясно и почти безветрено — в пределах 1-3 м/с.

В пятницу, 4 октября, будет так же тепло, без осадков. В выходные температура снова понизится до 18-21 °С, при этом сохранится сухая погода. Ночью в течение всей недели будет прохладно — около 11-13 °С.

Напомним, первый снег в Краснодарском крае в этом году выпал 8 сентября.