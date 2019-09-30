Октябрь в Краснодаре начнется с жаркой и солнечной погоды
В первых числах октября в Краснодаре прогнозируют потепление и ясную погоду
По данным гидрометцентра Кубани, ночью и утром 1 октября в Краснодаре в низинах и у водоемов образуется туман, воздух остынет до 10-12 °С. Днем ожидается небольшой дождь и усиление ветра до 10 м/с. Столбики термометров поднимутся до 23-25 °С.
По прогнозу Гидрометцентра России, 2 и 3 октября в столице Кубани потеплеет до 27 °С. Будет ясно и почти безветрено — в пределах 1-3 м/с.
В пятницу, 4 октября, будет так же тепло, без осадков. В выходные температура снова понизится до 18-21 °С, при этом сохранится сухая погода. Ночью в течение всей недели будет прохладно — около 11-13 °С.
Напомним, первый снег в Краснодарском крае в этом году выпал 8 сентября.
Читайте также
Статьи Партнерский«Мы работаем на цифровое будущее»
Топ-менеджер южного филиала «Ростелекома» Анна Роднова рассказала про big data, интернет вещей и сети 5G
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.