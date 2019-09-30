«Нам многое надо изменить». Вышла первая часть интервью с Павлом Мамаевым после его выхода из колонии
Жена футболиста Павла Мамаева Алана 30 сентября опубликовала первую часть интервью с мужем
Интервью из колонии с Мамаевым и Кокориным:
Интервью вышло 30 сентбяря на ютуб-канале Аланы Мамаевой «Пластика». В начале разговора футболист сказал, что до последнего дня, пока не вышел на свободу, он переживал, что прокуратура попросит отменить УДО. Также он ответил на вопрос о еде и спальном месте в колонии.
«Железные спальные места, на которые кладется матрас. В простонародье они называются шконки. Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами понемногу готовили», — поделился спортсмен.
Футболист поделился мнением, что в колонии нужно сначала разработать план и выработать последовательность действий, а уже потом что-то делать.
«Лежишь ты и что-то хочешь сделать, допустим. Ты начинаешь думать, что я сейчас это сделаю, скажу это, будут такие-то последствия. Начинаешь обо всем думать, потому что тебя могут понять не так. Какую-то отвественность всегда чувствуешь за самого себя», — объяснил Мамаев.
Он добавил, что сотрудники колонии не били его и других заключенных. При этом ему рассказывали про разные лагеря, где такое случается, однако сам избиений не видел.
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Спорстмен также рассказал, что ему сложно представить ощущения людей, осужденных на большие сроки. Сразу после освобождения ему был непривычен телефон в руке и отсутствие распорядка. В первый день дома футболист проснулся в 6:00, как на построение. Алана Мамаева уточнила, что после пробуждения ее муж поел торт и снова лег спать. Также она отметила, что он стал закрытым и мало говорит.
«Мало говоришь, потому что там не надо много говорить», — объяснил Мамаев.
По его словам, сотрудники СИЗО и колонии часто рассказывали ему о том, что делает его жена в соцсетях на что он спокойно реагировал.
Супруги также поговорили о личных отношениях. Алана рассказала, что люди в соцсетях ей пишут, что ее муж не изменился и продолжит гулять. Футболист рассказал, что сейчас он счастлив только потому, что находится рядом с женой и детьми.
Интервью с Аланой Мамаевой:
«В грязном белье чужой семьи не надо копаться. Счастливые люди — те люди, которые не смотрят на проблемы других людей. Они их не замечают, а пытаются разобраться в себе и в своей семье. Соответственно я попытаюсь разобраться в себе и в своей семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так в плане взаимоотношений. И нам многое надо изменить», — ответил Мамаев.
Также спортсмен рассказал, как планирует восстановиться в футболе. По его словам, он ничего не боится и чувствует себя, как и прежде.
«Я не тренировался на том уровне, на котором был. В плане физической формы чувствую себя нормально. У меня сейчас такое состояние, когда я вообще не переживаю. Я уверен, что все будет хорошо», — поделился футболист.
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Он сообщил о вообновлении карьеры накануне подписания контракта с «Ростовом».
«Я лечу в столицу юга. Столица юга — величавый Ростов-папа. Хочется уже определиться с будущим, начать тренироваться, потому что засиделся. Все свербит внутри, хочется выйти на поле и заниматься любимым делом», — признался полузащитник.
На момент выхода интервью Павел Мамаев заключил контракт с «Ростовом». Его жена в ночь на 29 сентября опубликовала видео, на котором болельщики команды аплодируют и радостно скандируют его фамилию.
В октябре 2018 года на Мамаева, а также игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого завели дело за участие в двух драках в Москве — с водителем ведущей Первого канала, а также с чиновником Минпромторга и его коллегой.
В мае 2019-го суд приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии, однако в сентябре его решили отпустить по УДО. 17 сентября хавбек вышел на свободу. Через три дня «Краснодар» разорвал контракт с ним.
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