Жена футболиста Павла Мамаева Алана 30 сентября опубликовала первую часть интервью с мужем

Интервью из колонии с Мамаевым и Кокориным: «Шконкой и баландой довольны, плакать не собираются»

Интервью вышло 30 сентбяря на ютуб-канале Аланы Мамаевой «Пластика». В начале разговора футболист сказал, что до последнего дня, пока не вышел на свободу, он переживал, что прокуратура попросит отменить УДО. Также он ответил на вопрос о еде и спальном месте в колонии. «Железные спальные места, на которые кладется матрас. В простонародье они называются шконки. Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами понемногу готовили», — поделился спортсмен. Футболист поделился мнением, что в колонии нужно сначала разработать план и выработать последовательность действий, а уже потом что-то делать. «Лежишь ты и что-то хочешь сделать, допустим. Ты начинаешь думать, что я сейчас это сделаю, скажу это, будут такие-то последствия. Начинаешь обо всем думать, потому что тебя могут понять не так. Какую-то отвественность всегда чувствуешь за самого себя», — объяснил Мамаев. Он добавил, что сотрудники колонии не били его и других заключенных. При этом ему рассказывали про разные лагеря, где такое случается, однако сам избиений не видел.

Спорстмен также рассказал, что ему сложно представить ощущения людей, осужденных на большие сроки. Сразу после освобождения ему был непривычен телефон в руке и отсутствие распорядка. В первый день дома футболист проснулся в 6:00, как на построение. Алана Мамаева уточнила, что после пробуждения ее муж поел торт и снова лег спать. Также она отметила, что он стал закрытым и мало говорит. «Мало говоришь, потому что там не надо много говорить», — объяснил Мамаев. По его словам, сотрудники СИЗО и колонии часто рассказывали ему о том, что делает его жена в соцсетях на что он спокойно реагировал. Супруги также поговорили о личных отношениях. Алана рассказала, что люди в соцсетях ей пишут, что ее муж не изменился и продолжит гулять. Футболист рассказал, что сейчас он счастлив только потому, что находится рядом с женой и детьми.

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«В грязном белье чужой семьи не надо копаться. Счастливые люди — те люди, которые не смотрят на проблемы других людей. Они их не замечают, а пытаются разобраться в себе и в своей семье. Соответственно я попытаюсь разобраться в себе и в своей семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так в плане взаимоотношений. И нам многое надо изменить», — ответил Мамаев.

Также спортсмен рассказал, как планирует восстановиться в футболе. По его словам, он ничего не боится и чувствует себя, как и прежде. «Я не тренировался на том уровне, на котором был. В плане физической формы чувствую себя нормально. У меня сейчас такое состояние, когда я вообще не переживаю. Я уверен, что все будет хорошо», — поделился футболист.

Он сообщил о вообновлении карьеры накануне подписания контракта с «Ростовом». «Я лечу в столицу юга. Столица юга — величавый Ростов-папа. Хочется уже определиться с будущим, начать тренироваться, потому что засиделся. Все свербит внутри, хочется выйти на поле и заниматься любимым делом», — признался полузащитник. На момент выхода интервью Павел Мамаев заключил контракт с «Ростовом». Его жена в ночь на 29 сентября опубликовала видео, на котором болельщики команды аплодируют и радостно скандируют его фамилию.