В Адыгее открылся самый крупный в России кинологический центр
В Адыгее 30 сентября состоялось торжественное открытие нового Кинологического центра Южного таможенного управления России
В России действуют еще два центра — в Москве и Калининграде. Центр в Майкопе построен на площади 7,5 га на базе ранее действовавшего кинологического центра, сотрудники которого составили костяк новой организации. Организация в Адыгее стала самой большой в стране, сообщил исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Струков, который прибыл в Майкоп на открытие центра.
Первые занятия в центре пройдут в начале 2020 года. За год планируется обучить 200 кинологов и 150 питомцев — в основном это овчарки, спаниели и лабрадоры.
Условия для обучения собак в центре приближены к реальным: там построены административные, бытовые и технические помещения, тренировочные площадки и объекты, имитирующие разные виды пунктов пропуска воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Для тренировок установлен пассажирский самолет Ту-134, плацкартный пассажирский и почтовый грузовой вагоны; боксы автотранспорта с разными видами транспортных средств. Есть помещения в виде багажного отделения, почтового склада, установлен багажный ленточный транспортер-карусель, созданы две полосы пропуска под общим навесом с осмотровой канавой и эстакадой для досмотра машин, рассказали в пресс-службе ЮТУ.
Также на территории находится дрессировочная площадка с ограждением, предназначенная для выгула и отработки навыков общего курса дрессировки собак. Для снижения уровня шума — собачьего лая — территория ограждена звукозащитным экраном высотой 4 метра.
«Центр предназначен для круглогодичного обучения как начинающих кинологов, так и специалистов, для повышения квалификации в дрессировке собак по общему и специальным курсам. Одновременно кинологический центр может принимать на обучение 30 кинологов из всех регионов страны со своими собаками», — отметил Андрей Струков.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость кинологического центра для региона, который может стать площадкой для подготовки специалистов-кинологов и проведения международных соревнований.
«Мы также заинтересованы в работе нового кинологического центра, усилении взаимодействия с таможенными органами. Сегодня это особенно актуально в связи с задачей по наращиванию экспортного потенциала. Кроме того, нам важно развивать сотрудничество с таможенными органами в рамках подготовки кадрового потенциала, получения практических навыков студентами Майкопского государственного технологического университета, которые получают специальность "таможенное дело"», — заключил глава Адыгеи.
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