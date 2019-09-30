В Адыгее открылся самый крупный в России кинологический центр

В России действуют еще два центра — в Москве и Калининграде. Центр в Майкопе построен на площади 7,5 га на базе ранее действовавшего кинологического центра, сотрудники которого составили костяк новой организации. Организация в Адыгее стала самой большой в стране, сообщил исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Струков, который прибыл в Майкоп на открытие центра.

Первые занятия в центре пройдут в начале 2020 года. За год планируется обучить 200 кинологов и 150 питомцев — в основном это овчарки, спаниели и лабрадоры.

Условия для обучения собак в центре приближены к реальным: там построены административные, бытовые и технические помещения, тренировочные площадки и объекты, имитирующие разные виды пунктов пропуска воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Для тренировок установлен пассажирский самолет Ту-134, плацкартный пассажирский и почтовый грузовой вагоны; боксы автотранспорта с разными видами транспортных средств. Есть помещения в виде багажного отделения, почтового склада, установлен багажный ленточный транспортер-карусель, созданы две полосы пропуска под общим навесом с осмотровой канавой и эстакадой для досмотра машин, рассказали в пресс-службе ЮТУ.

Также на территории находится дрессировочная площадка с ограждением, предназначенная для выгула и отработки навыков общего курса дрессировки собак. Для снижения уровня шума — собачьего лая — территория ограждена звукозащитным экраном высотой 4 метра.