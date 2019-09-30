Краснодарский торговый центр OZ МОЛЛ разыграл первый автомобиль Volvo XC40

Обладателем белого Volvo XC40 стал житель Апшеронска Вадим Бесценный. Десять других участников акции выиграли годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, отдых на двоих в пятизвездочном отеле Lavicon, годовой абонемент в кинотеатр «Формула кино» и другие призы. Для собравшихся гостей выступил кавер-бэнд «Группа лиц».

Как сообщал портал Юга.ру, с 1 августа по 2 ноября OZ МОЛЛ вместе с генеральными партнерами акции холдингом «Техно-Темп» и официальным дилером Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань» разыграют четыре кроссовера Volvo XC 40.

Чтобы принять участие в акции, нужно сделать покупку в магазинах OZ МОЛЛ на сумму от 3 тыс. рублей (в гипермаркете Hoff — от 10 тыс. рублей) и зарегистрировать чек. Следующие розыгрыши состоятся 12 и 26 октября, а также 2 ноября.