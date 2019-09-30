Краснодарский торговый центр OZ МОЛЛ разыграл первый автомобиль Volvo XC40
В Краснодаре 28 сентября определился победитель первого розыгрыша «OZ дарит Volvo»
Обладателем белого Volvo XC40 стал житель Апшеронска Вадим Бесценный. Десять других участников акции выиграли годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, отдых на двоих в пятизвездочном отеле Lavicon, годовой абонемент в кинотеатр «Формула кино» и другие призы. Для собравшихся гостей выступил кавер-бэнд «Группа лиц».
Как сообщал портал Юга.ру, с 1 августа по 2 ноября OZ МОЛЛ вместе с генеральными партнерами акции холдингом «Техно-Темп» и официальным дилером Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань» разыграют четыре кроссовера Volvo XC 40.
Чтобы принять участие в акции, нужно сделать покупку в магазинах OZ МОЛЛ на сумму от 3 тыс. рублей (в гипермаркете Hoff — от 10 тыс. рублей) и зарегистрировать чек. Следующие розыгрыши состоятся 12 и 26 октября, а также 2 ноября.
Как устроен OZ МОЛЛ:
Среди покупателей разыграют три автомобиля Volvo XC40 и еще 30 подарков от партнеров акции: годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, туры выходного дня от одного из популярных отелей Краснодарского края — пятизвездочного комплекса Lavicon Hotel Collection, подарочные сертификаты в магазин якутских бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff, ресторан «Грузинские каникулы», детский интерактивный парк ZKidZCity, кинотеатр «Формулы Кино OZ» и гипермаркет «Окей», а также подарки от «Декатлон» и «Стокманн Косметика».
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