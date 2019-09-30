Глава ГИБДД рассказал о водительских правах в смартфоне и гироскутерах
Глава ГИБДД Михаил Черников в сентябре рассказал о грядущих изменениях в правилах дорожного движения
Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал в интервью ТАСС о внесенном на рассмотрение в правительство новом проекте постановления, который изменит правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
По его словам, в России изменятся маршруты для тех, кто сдает на права. Раньше люди ездили по заранее определенной дороге, теперь же предлагается, чтобы экзаменатор сам определял маргрут в процессе сдачи экзамена. Кроме того, согласно проекту, результаты экзамена можно будет оспорить.
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Также Черников рассказал о статусе самокатов, моноколес и гироскутеров. Сейчас, согласно ПДД, участники движения на этих устройствах считаются пешеходами и отвечают по ПДД как пешеходы. Пока никаких изменений их статуса не планируется, однако этот вопрос активно обсуждают и проводят разные социологические исследования.
Глава ГИБДД сообщил, что в ведомстве прорабатывают инициативу внедрения электронных водительских удостоверений. Предполагается, что документ интегрируют в смартфон, и его можно будет предъявить при необходимости. При этом для поездок за границу права можно будет оформить в обычном виде. Однако точные сроки внедрения такой системы пока неизвестны.
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Как писали Юга.ру, информация о том, что в России водителям будут выдавать права с микрочипом, появилась в мае 2018-го. В августе того же года стало известно, что ГИБДД собирается перенести водительские документы в смартфон, что позволит автомобилистам ездить без прав.
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