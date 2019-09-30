Новокубанский район отметил 95-летие
28 сентября состоялось 95-летие образования Новокубанского района и 152-я годовщина основания Новокубанска
С утра в городском парке работали выставки и тематические площадки. Вместе с работниками предприятий города в праздничной колонне прошли делегации от каждого из девяти поселений района, историю которых рассказали организаторы.
Шествие «Парад славы, гордости и достижений!» собрало на главной улице гостей и местных жителей. В нем участвовали депутат Госдумы Наталья Костенко, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов и Сергей Шатохин, глава Новокубанского района Александр Гомодин, председатель Совета Новокубанского района Евгений Шутов, епископ Армавирской и Лабинской епархии Игнатий, отставной генерал армии РФ и почетный гражданин Новокубанского района Геннадий Батанов.
Бизнес-форум в Новокубанске:
«Мы не стоим на месте, наша задача не только продолжить традиции нашего района, но и создавать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии. За 2018 год Новокубанский район стал первым из городских округов и муниципальных районов края по привлечению инвестиций, развитию конкуренции и увеличению налогового потенциала. Впереди еще много дел и, уверен, новых успехов. А это возможно только, если каждый будет ответственен за судьбу своей малой родины», — отметил глава района Александр Гомодин.
В парке культуры и отдыха гости посетили тематические площадки — патриотические, библиотечные, детские, молодежные, спортивные, исторические и декоративно-прикладные. На ярмарке сельских поселений района гостям предлагали угощения и развлекали их казачьими песнями и играми.
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Вечером на Площади искусств состоялось вручение благодарности губернатора и Законодательного собрания края. Звание «Почетный гражданин Новокубанского района» присвоили Виктору Колодяжному, Леониду Лосенкову, Петру Мудрику, Юрию Одинцову и Александру Шинкареву. Праздник завершился фейерверком и выступлением Дмитрия Нестерова и Авраама Руссо.
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