Новокубанский район отметил 95-летие

С утра в городском парке работали выставки и тематические площадки. Вместе с работниками предприятий города в праздничной колонне прошли делегации от каждого из девяти поселений района, историю которых рассказали организаторы.

Шествие «Парад славы, гордости и достижений!» собрало на главной улице гостей и местных жителей. В нем участвовали депутат Госдумы Наталья Костенко, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов и Сергей Шатохин, глава Новокубанского района Александр Гомодин, председатель Совета Новокубанского района Евгений Шутов, епископ Армавирской и Лабинской епархии Игнатий, отставной генерал армии РФ и почетный гражданин Новокубанского района Геннадий Батанов.