Умер режиссер Марк Захаров
На 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров
Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Захаров умер после продолжительной болезни. 20 августа его госпитализировали с двусторонним воспалением легких, 9 сентября народного артиста СССР выписали из больницы.
Марк Захаров поставил более 40 спектаклей. Среди них «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт». С 1973 года занимал должность художественного руководителя и главного режиссера Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Кроме того, Захаров срежиссировал фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и другие.
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