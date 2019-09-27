В Ростове нашли повешенной 20-летнюю девушку

Ростовская область

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В Пролетарском районе Ростова 24 сентября нашли повешенной 20-летнюю девушку

Тело девушки обнаружил парень, с которым она жила. Он вызвал скорую, но медики констатировали ее смерть, передает Rostov.ru.

Следователи проводят по факту произошедшего проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщили порталу Юга.ру в СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в одном из гаражей Краснодара нашли повешенным мужчину. Спустя несколько дней в Северском районе нашли повешенным 16-летнего подростка.

Ростов-на-Дону смерть

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