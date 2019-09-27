В центре Майкопа устроят массовые танцы в честь Дня черкесского костюма

В Госфилармонии Адыгеи организуют выставку изделий мастеров художественных промыслов и национальной одежды. На праздничном концерте выступят Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи "Исламей" и другие ведущие артисты республики.

Завершится праздник в 16:00 массовыми национальными танцами перед филармонией. Принять участие в адыгэ джэгу смогут все желающие, сообщили в Комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.