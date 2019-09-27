В центре Майкопа устроят массовые танцы в честь Дня черкесского костюма
В Адыгее 28 сентября пройдут мероприятия, посвященные Дню национального адыгского (черкесского) костюма
В Госфилармонии Адыгеи организуют выставку изделий мастеров художественных промыслов и национальной одежды. На праздничном концерте выступят Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи "Исламей" и другие ведущие артисты республики.
Завершится праздник в 16:00 массовыми национальными танцами перед филармонией. Принять участие в адыгэ джэгу смогут все желающие, сообщили в Комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.
Традиционно все участники праздника приходят в национальных костюмах. Как отмечают организаторы, красотой и практичностью черкесского костюма восхищались многие известные российские и западные путешественники. И сейчас черкесский костюм, в котором отразилась интеграция разных культур, стал одним из брендов Адыгеи, добавили в министерстве культуры республики.
Собеседник добавил, что современные модельеры и художники часто обращаются в своем творчестве к черкеске и сае, которые ложатся в основу их новых образов. Так, международный аналитик моды Александр Хилькевич назвал актуальной коллекцию черкесских шарфов майкопской фэшн-лаборатории SuzieM.
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