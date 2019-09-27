Виндсерфера из Ростовской области пятый день ищут в море в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи с 23 сентября спасатели ведут поиски 50-летнего мужчины, который занимался виндсерфингом в море и пропал

Житель Ростовской области вышел в море 21 сентября, однако спасателям сообщили о его пропаже через два дня.

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В первый день поисков спасатели обследовали акваторию с вертолета Ми-8. Они осмотрели участок шириной 25 км от берега — от Магри до границы с Абхазией, опросили судоводителей всех лодок и катеров, выходящих в море. Поиск результата не дал.

На следующий день серфера искали на участке в 45 км — от Туапсе до Новороссийска, а 25 и 26 сентября — от Псоу до Магри. Мужчину до сих пор не нашли. Продолжается пассивный поиск, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Юга.ру ранее писали о других случаях, когда людей уносило в море. Например, в июне в Сочи туриста унесло в море на надувном матрасе. В районе поселка Джубга 26 июня в открытое море унесло четыре катамарана с десятью пассажирами.

Пропавшие без вести Сочи Черное море

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