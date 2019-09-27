Южный завод тяжелого станкостроения отметит профессиональный праздник

День машиностроителя отметят на Южном заводе тяжелого станкостроения 29 сентября в Краснодаре

Возрожденный на базе Завода имени Г.М. Седина Южный завод тяжелого станкостроения подходит к празднованию Дня машиностроителя с новыми достижениями, сообщили в пресс-службе компании. С начала года предприятие возобновило производство станков и начало поставлять продукцию за рубеж. В 2019 году ЮЗТС выпустил первые шесть станков. Одна из машин отгружена в страну Евросоюза — заказчику из Латвии. Этим предприятие вышло на европейский рынок.

В середине сентября ЮЗТС представлял кубанское станкостроение на международной выставке EMO Hannover 2019 в Германии. В мае компания также выступила на московской выставке «Металлообработка-2019», а в июле — на международном экспофоруме «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. В частности там был представлен новый проект ЮЗТС — портальный станок VC 32/28 Gantry Machine для обработки сверхгабаритных металлических изделий.

В целях предприятия — производить станки и обрабатывающие центры на уровне мировых производителей. Для этого ЮЗТС активно модернизирует оборудование и закупает лучшие комплектующие.