Южный завод тяжелого станкостроения отметит профессиональный праздник
День машиностроителя отметят на Южном заводе тяжелого станкостроения 29 сентября в Краснодаре
Возрожденный на базе Завода имени Г.М. Седина Южный завод тяжелого станкостроения подходит к празднованию Дня машиностроителя с новыми достижениями, сообщили в пресс-службе компании. С начала года предприятие возобновило производство станков и начало поставлять продукцию за рубеж.
В 2019 году ЮЗТС выпустил первые шесть станков. Одна из машин отгружена в страну Евросоюза — заказчику из Латвии. Этим предприятие вышло на европейский рынок.
В середине сентября ЮЗТС представлял кубанское станкостроение на международной выставке EMO Hannover 2019 в Германии. В мае компания также выступила на московской выставке «Металлообработка-2019», а в июле — на международном экспофоруме «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. В частности там был представлен новый проект ЮЗТС — портальный станок VC 32/28 Gantry Machine для обработки сверхгабаритных металлических изделий.
В целях предприятия — производить станки и обрабатывающие центры на уровне мировых производителей. Для этого ЮЗТС активно модернизирует оборудование и закупает лучшие комплектующие.
Коллектив ЮЗТС отметит День машиностроителя без одного из старейших коллег — конструктора и техдиректора предприятия Виктора Ююкина. Он ушел из жизни за пару недель до праздника. Ююкин проработал на заводе Седина больше 50 лет. Незадолго до смерти он завещал коллегам хранить традиции завода.
«Лет через 10 вижу завод конкурентоспособным предприятием европейского уровня, продукция которого будет востребована в России и за рубежом», — говорил конструктор.
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