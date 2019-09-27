В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль американского кино
В Краснодаре и Сочи с 15 по 20 октябре будет проходить фестиваль американского независимого кино Amfest
Кубанские города станут одними из 25 городов-участников кинофестиваля, который пройдет в России в 14-й раз. В программе — арт-хаус и инди-картины Сандэнса, смотры в Венеции, Локарно, Роттердаме.
Зрители фестиваля смогут увидеть приключенческую комедию «Арахисовый Сокол» режиссеров Тайлера Нилсона и Майка Шварца, сюрреалистический триллер NIMIC Йоргоса Лантимоса, драмеди «Прощание» Лулу Вана, драму «Звук тишины» Майкла Тибурски, короткий метр «Настоящая американка» Дарьи Жук, романтическую комедию «Ода к радости» Джейсона Уайнера, драматический триллер «Отлив» Кевина МакМаллина.
В кубанской столице показы пройдут в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Галерея-Краснодар», в Сочи фестиваль примет «Синемапарк» в ТРЦ «Моремолл». Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Возрастное ограничение — 18+.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Формула Кино OZ» 28 сентября состоится показ документального фильма Виктора Косаковского «Акварель», посвященного воде во всех ее проявлениях. А с 1 по 6 октября в центре современного искусства «Типография» пройдет фестиваль актуального научного кино — ФАНК.
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