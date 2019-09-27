В Краснодаре 1 октября стартует фестиваль научного кино

В краснодарском центре современного искусства «Типография» с 1 по 6 октября пройдет фестиваль актуального научного кино — ФАНК

Как сообщила продюсер события Арина Пушкина, кубанская столица выбрана для проведения фестиваля в рамках немецкой программы городов-побратимов и Российско-Германского форума.

«ФАНК предоставляет доступ к качественному контенту для жителей России бесплатно. Уже пять лет мы собираем лучшие документальные ленты о науке. Каждый показ сопровождается дискуссией с экспертом, что позволяет задать вопросы, высказать мнение, поделиться сомнениями», — рассказала Пушкина.

В первый день фестиваля в «Типографии» покажут фильм «Почему мы креативны?» немецкого режиссера Германа Васке, в котором на этот вопрос отвечают актеры, писатели, музыканты и политики, среди которых Анджелина Джоли, Девид Боуи, Квентин Тарантино, Вим Вендерс, Джордж Буш. 2 октября зрители увидят ленту «Дух Баухауза» Нильса Болбринкера и Томаса Тильша об одной из самых влиятельных художественных и архитектурных школ столетия.

4 октября в программе фестиваля — фильм-эксперимент «Самое неизведанное» Йена Чейни. Его идея в том, чтобы посмотреть, что получится, если взять нескольких ученых из разных областей науки и отправить их друг к другу в гости стажерами и интервьюерами одновременно.

Завершится ФАНК демонстрацией документалистики «Озеро Восток». Это фильм одновременно о проникновении в подледниковое антарктическое озеро и история неоконченной голливудской картины по книге американского фантаста Говарда Лавкрафта «Хребты Безумия».

Начало сеансов 1, 2, 4 октября — в 20:00, 6 октября — в 18:00. Вход на кинопоказы бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться по ссылке csff.timepad.ru.

Напомним, ЦСИ «Типография» в августе переехал из центра города и теперь находится на улице Зиповской, 5/33.