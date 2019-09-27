Младенец и четверо взрослых пострадали в массовом ДТП по Горячим Ключом
В районе Горячего Ключа ночью 26 сентября при столкновении четырех машин пострадали пять человек
Авария случилась в 4:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 34-летний мужчина со стажем вождения два года на автомобиле BMW X5 направлялся со стороны поселка Джубги в Краснодар, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с КамАЗом, автомобилями Volkswagen Polo и Ford Focus.
В результате ДТП в больницу доставили 25-летнего водителя Volkswagen и двух его поссажиров, в том числе семимесячного ребенка, который находился в детском кресле. Также госпитализировали 25-летнюю и 57-летнюю пассажирку второй иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 2 сентября в Славянском районе на трассе произошла авария, в которой погибли два человека.
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