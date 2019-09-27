Один человек погиб в лобовом ДТП в Адыгее
В Майкопском районе 26 сентября водитель из Краснодарского края устроил смертельное ДТП
По предварительным данным, 42-летний житель Кубани за рулем ВАЗ-2107 превысил скорость, после чего его занесло и выбросило на встречную полосу. Там он врезался с иномаркой.
В результате аварии водителя госпитализировали, его пассажир скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгее.
Напомним, 22 сентября в Майкопе 35-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем и врезалась в угловой дом, пробив стену.
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