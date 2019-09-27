Один человек погиб в лобовом ДТП в Адыгее

По предварительным данным, 42-летний житель Кубани за рулем ВАЗ-2107 превысил скорость, после чего его занесло и выбросило на встречную полосу. Там он врезался с иномаркой.

В результате аварии водителя госпитализировали, его пассажир скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгее.