Под Анапой открыли отдел краеведения с раритетными экспонатами

Отдел краеведения на улице Мира, 1-а открыли в 76-ю годовщину освобождения поселка Виноградного от немецко-фашистских захватчиков. Здание, где теперь располагается музей, — бывший зал совещаний, «красный уголок» одного из старейших и крупнейших ранее винзаводов страны — совхоза имени В.И. Ленина. Сейчас там собрали коллекцию предметов старины, имеющих историческую и краеведческую ценность, собранную коллекционером Владиславом Брусникой.

«Мы заменили окна, сделали систему отопления, провели электричество, создали все условия для полноценного музея. Единственное, что не стали трогать — "красный уголок", который рассказывает об истории и великом труде виноделов совхоза имени Ленина», — рассказала руководитель управления культуры Анапы Марина Мельникова.

Председатель совета общественности Виноградного округа Татьяна Харитонова, которая проработала в совхозе более 30 лет, отметила, что долго ждала открытия музея. По ее словам, в совете рады, что значительную часть отдела краеведения отдали материалам по истории совхоза.

Планируются, что в новом музее соединят разные жанры, а школьники с педагогами и библиотекарями смогут формировать здесь тематические краеведческие экспозиции, писать научно-практические и поисковые работы, участвовать в кружковой деятельности, реализовывать творческие проекты, проводить экскурсии, сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации Анапы.