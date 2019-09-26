В Краснодаре покажут фильм о воде под саундтрек виолончельного метала
В краснодарском кинотеатре «Формула Кино OZ» 28 сентября состоится показ документального фильма Виктора Косаковского «Акварель»
Это первая в мире кинолента, снятая в формате 96 кадров в секунду. Ее премьера состоялась в 2018 году на 75-м Венецианском кинофестивале. Это фильм о воде во всех ее проявлениях — замерзшее озеро Байкал, страдающий от урагана «Ирма» Майами, водопад Анхель в Венесуэле. После показа кинообозреватель Алексей Двоеглазов обсудит ленту со зрителями.
«Фильм-событие, фильм-эксперимент, фильм-медитация. Плюс ко всему саундтрек в стиле виолончельный метал написал для "Акварели" лидер группы Apocalyptica. Это стоит того, чтобы увидеть кино на большом экране — на маленьком просто не получится ощутить мощь стихии», — прокомментировал предстоящее событие Алексей Двоеглазов.
Начало сеанса в 15:00. Показ будет осуществляться в формате 48 кадров в секунду, так как техническое обеспечение кинотеатров еще не готово к воспроизведению 96 кадров в секунду, сообщается на сайте inoekino.com. Возрастное ограничение — 12+. Билеты можно заранее приобрести по ссылке kinoteatr.ru.
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