В Горячем Ключе задержали вандалов, которые разбили вазоны

Ночью 25 сентября неизвестные испортили каменные вазы с можжевельником на Аллее тысячи сосен в Горячем Ключе. Злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения. Вазоны на аллее установили после смертельного ДТП, которое произошло в начале года. Тогда автомобиль сбил молодую пару, которая ночью переходила пешеходную часть улицы. Женщина погибла.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что полиция задержала двоих 18-летних и одного 19-летнего парня. Один из молодых людей живет в Горячем Ключе, остальные — в селе Безымянном. Полиция решает вопрос о возбуждении против них уголовного дела.