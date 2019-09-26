В Горячем Ключе задержали вандалов, которые разбили вазоны

Краснодарский край

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Полиция Горячего Ключа решает вопрос о возбуждении уголовного дела против вандалов, разбивших на курорте вазоны ночью 25 августа

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Ночью 25 сентября неизвестные испортили каменные вазы с можжевельником на Аллее тысячи сосен в Горячем Ключе. Злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения. Вазоны на аллее установили после смертельного ДТП, которое произошло в начале года. Тогда автомобиль сбил молодую пару, которая ночью переходила пешеходную часть улицы. Женщина погибла.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что полиция задержала двоих 18-летних и одного 19-летнего парня. Один из молодых людей живет в Горячем Ключе, остальные — в селе Безымянном. Полиция решает вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Вандализм Горячий Ключ ДТП Полиция

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