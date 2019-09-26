Адыгея передала для школьников Кубани учебники адыгейского языка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 сентября передал учебники учителям образовательных учреждений Сочи, Лазаревского, Туапсинского и Успенского районов, где преподают адыгейский язык. Помимо книг, Кумпилов подарил первоклассникам 115 комплектов для творчества.

Также глава региона обсудил с руководством отделений Адыгэ Хасэ Краснодарского края вопросы сохранения, изучения и популяризации родного языка в Адыгее и среди адыгов, проживающих на территории Кубани. Кумпилов подчеркнул, что на базе Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Керашева создали проектный офис, призванный сформировать и организовать комплексный подход к сохранению и изучению адыгейского языка.

Руководство республики также поставило задачу разработать и издать новые программы, учебные пособия по родному языку и литературе. Среди реализуемых проектов офиса — переводы мультфильмов на адыгейский язык, организация языковых курсов для детей и взрослых, а также подготовка к стартующему на днях первому республиканскому этноязыковому лагерю «Адыглэнд».

Кроме того, Адыгея готова принимать по целевому набору студентов из Краснодарского края для получения специальности «учитель адыгейского языка и литературы». В планах — организация онлайн-уроков адыгейского языка для школ Кубани, а также создание языковых приложений для смартфонов, сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.