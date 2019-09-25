В Адыгее инвалид через суд расторгла договор ренты и вернула выданные ее опекуну деньги

Адыгея

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Верховный суд Адыгеи поддержал иск жительницы Теучежского района, инвалида 2-й группы, и расторг договор постоянной ренты

Женщина пожаловалась, что ей не понравилось отношение к ней опекуна. Опекун обязался пожизненно полностью ее содержать, обеспечивать питанием, одеждой, лекарствами, с проживанием в принадлежащем ему жилом доме. За это он получил 600 тыс. рублей.

Суд установил, что взятые на себя обязательства по содержанию пожилой женщины ответчик не исполнил.

Оспоренный прокурором договор ренты расторгнут, с ответчика в пользу местной жительницы взыскали 600 тыс. рублей, сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Инвалиды Суд

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