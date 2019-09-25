В Сочи прогнозируют сильные дожди

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 26 сентября

Ночью и утром 26 сентября на курорте ожидается сильный дождь и гроза. Ветер будет от слабого до умеренного. Ночная температура — 12-17 °С, днем воздух прогреется до 19-24 °С.

В связи с непогодой гражданам рекомендовали принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и слабо закрепленными конструкциями, предупредили в пресс-службе мэрии Сочи.

Сильный дождь характерен для сочинской погоды в начале осени, отмечается на сайте центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

«Обычно в сентябре отмечается семь-девять дней с осадками, которые еще носят летний, кратковременный и интенсивный характер, часто сопровождаются грозами и шквалистым усилением ветра», — отметили синоптики.

В гидрометцентре добавили, что сентябрь на Черноморском побережье — смерчеопасный периодю

Как сообщали Юга.ру, в Сочи обширный циклон 21 и 22 сентября принес на курорт рекордное похолодание для начала осени: был побит рекорд минимальной температуры 125-летней давности.