На Кубани на здравоохранение выделят еще 15 млрд рублей

На 26-й сессии ЗСК депутаты согласовали внесение изменений в госпрограмму Краснодарского края «Развитие здравоохранения». Проект документа представил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Дополнительные средства направят на обеспечение граждан лекарствами — на это потратят 200 млн рублей. Также планируется провести капремонт больниц.

Изменения предусматривают финансирование нового мероприятия в рамках программы — строительство объекта «Медицинский кластер в городе Краснодаре, "Краевой онкологический центр" 1 этап».

«Краснодару, городу-миллионнику и всей Кубани крайне необходим такой центр, который сможет защитить наших земляков от этого тяжелого недуга. Этой болезни надо ставить заслон. Для успешной диагностики и лечения необходимо высокотехнологичное оборудование, специалисты высокой квалификации. Все это будет сконцентрировано в одном месте — в медицинском кластере, чтобы жители края могли чувствовать себя в безопасности от этой угрозы», — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Планируется, что общий объем финансирования строительства онкоцентра на период до 2026 года составит 14,6 млрд рублей. Депутаты поддержали инициативу единогласно, сообщили в пресс-службе ЗСК.