В Дагестане заведующую детсадом оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятку в 30 тыс. рублей

В Каспийске суд оштрафовал заведующую детсадом на 2,1 млн рублей за получение взятки через посредников

В декабре 2018 года в детском саду № 24 «Ромашка» у педагога-психолога истек испытательный срок по трудовому договору. В январе другая сотрудница детсада потребовала 30 тыс. рублей за возможность продолжить работу, однако женщина обратилась в полицию. Во время следственного эксперимента при передаче денег задержали инструктора физкультуры, заведующую детсадом и ее сестру, депутата собрания депутатов Советского района Махачкалы.

Против воспитателя и депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество при получении взятки). Их признали виновными и оштрафовали на 120 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно. Депутату также запретили занимать должности в госучреждениях в течение года.

Заведующую детсадом признали виновной по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом с участием посредников). Суд признал ее виновной и оштрафовал на 2,1 млн рублей, а также запретил занимать должности в госучреждениях на три года.

Во время оперативно-разыскных мероприятий суд также установил, что Советский районный суд Махачкалы незаконно прекратил уголовное дело против депутата по трем эпизодам мошенничества и хищения субсидий Минпромторгинвеста Дагестана в размере 800 тыс. рублей. Верховный суд Дагестана отменил это решение и направил дело на дорасследование, пишет «Интерфакс».