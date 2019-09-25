Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе в Славянском районе
В Славянском районе 2 сентября на трассе произошла авария, в которой погибли два человека
Авария случилась около 18:50 на 17 км дороги Славянск-на-Кубани — станица Петровская. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с другиой машиной Hyundai. За рулем второй машины находилась 27-летняя девушка.
Оба водители погибли на месте происшествия. Пассажиров в машинах не было. По факту ДТП проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, что в Сочи 12 сентября в лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель и пострадал пассажир. А чуть больше месяца назад в Каневском районе в ДТП погибла 78-летняя женщина-водитель. Она пыталась обогнать другую машину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом с прицепом.
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