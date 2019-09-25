На месте сгоревших павильонов в Геленджике хотят сделать пешеходную зону

Краснодарский край

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Власти Геленджика в сентябре заявили, что торговые павильоны на улице Керченской после пожара восстанавливать не будут

На центральном рынке курорта, которые находится в границах улиц Херсонской, Горького, Островского и Керченской, 10 сентября случился крупный пожар. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Один человек пострадал. Через несколько дней приступили к восстановлению рынка. 

В пресс-службе мэрии Геленджика 23 сентября сообщили, что торговые павильоны, которые находились на улице Керченской, восстанавливать не будут. Представители администрации курорта встретились с предпринимателями, чьи сгоревшие торговые места были расположены вдоль улицы Керченской. Разрешение на аренду участков закончилось, поскольку по ст. 235 Гражданского кодекса РФ право собственности прекращается при гибели или уничтожении имущества. Закон не позволяет разрешить бизнесменам восстановить павильоны на улице Керченской. 

Предпринимателям предложили торговать на третьем этаже ТЦ «Эстакада», который находится в двух кварталах от прежнего места — на пересечении улиц Октябрьской и Горького. Но люди не поддержали это предложение. Они самовольно восстанавливают конструкции.

Управление муниципального земельного контроля готовит бизнесменам претензионные письма, поскольку самовольное строительство запрещено. В мэрии уточнили, что работу торгового ряда не возобновят. На этом месте планируют сделать пешеходную зону. 

Благоустройство Геленджик Торговля

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