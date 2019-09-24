В Тбилисской экстренно закрыли школу из-за угрозы обрушения

Краснодарский край

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Власти Тбилисского района 24 сентября экстренно закрыли школу № 2 в станице Тбилисской из-за угрозы обрушения

Угроза возникла из-за трещин, которые образовались в несущих стенах и межпотолочных перекрытиях двухэтажного здания школы 1965 года постройки, рассказала замглавы района по социальным вопросам Ирина Дарминова.

«По предварительным данным, образование опасных трещин могло быть вызвано подвижки грунта в основании здания школы. Это произошло за считанные дни, так как к началу учебного года школа принималась без замечаний», — цитирует Дарминову «Интерфакс».

Власти приняли решение приостановить образовательный процесс. Учащихся распределяют в другие школы — № 6 и 7.

Сейчас на аварийном объекте проводится экспертиза. Замглавы района добавила, что ситуация находится на контроле комиссии по ЧС и пожарной безопасности Тбилисского района, также проинформировано минобразования Краснодарского края.

Для родителей учеников открыли горячую линию по вопросу организации образовательного процесса в школах 2 и 6: 8(86158)2-39-838(918)452-09-618(953)097-80-38.

Образование Тбилисский район Школа

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