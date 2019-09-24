В Сочи собрались ученые, чтобы наблюдать за птицами. Помочь им собрать данные могут все желающие
В конце сентября на курорте «Роза Хутор» собрались орнитологи для наблюдения за миграцией птиц
В сентябре в Причерноморье наблюдается пик осенней миграции пернатых. С севера на юг летят стаи золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц. Для наблюдения за этим впечатляющим природным явлением и сбора научных данных, которые помогут оценить орнитологическую обстановку в регионе, ученые отправились на курорт «Роза Хутор». Наблюдения проводятся на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
«Осенью в Сочи можно стать свидетелем удивительного зрелища — массового пролета хищных птиц, которые двигаются с территории всей Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и далее перемещаются, придерживаясь побережья Черного моря, к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. Лучше всего наблюдать за птицами с вершин гор. Здесь можно увидеть мигрирующих канюков и осоедов, которые образуют огромные стаи, по нескольку сотен особей, а также черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста», — рассказал заместитель директора по научной работе ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Лев Шагаров.
Для наблюдений ученые используют бинокли, специальные зрительные трубы и свой богатый опыт. Исследования ведутся целый день на определенной точке, данные собирают в единый отчет.
«Наблюдения помогают оценить количество и видовой состав птиц. Стоит отметить, что развитие туризма в Сочи никак не повлияло на перелеты и миграцию пернатых. Например, сегодня мы увидели очень редкую птицу — белоголового сипа. Он обитает на северных склонах Кавказского хребта, занесен в Красную книгу России и Краснодарского края», — поделился ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка, член президиума Союза охраны птиц России Петр Тильба.
Собирать данные по миграции птиц сотрудники природного орнитологического парка Сочи будут больше недели. Помочь ученым в их научной деятельности и почувствовать себя исследователем может каждый. Для этого достаточно взять бинокль и отправиться в горы. Специалисты советуют фотографировать пролетающие стаи, а затем загружать данные на один из сайтов по сбору наблюдений за птицами, например, birder.ru. Таким образом, вся информация будет передана ученым-орнитологам.
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«Сегодня бердвотчинг — наблюдение за птицами — занятие, популярное во всем мире. Так любители природы помогают ученым в деле изучения и охраны пернатых. Птицы, разнообразие которых здесь превышает 200 видов, — важная и любопытная часть природной системы наших гор. Мы реализуем инициативы, направленные на поддержание их популяции, включая установку искусственных гнездовий, скворечников и кормушек. Безусловно, мы рады предоставить на курорте площадку для наблюдений за птицами как представителям научного сообщества, так и всем желающим», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
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