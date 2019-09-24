В Сочи собрались ученые, чтобы наблюдать за птицами. Помочь им собрать данные могут все желающие

В сентябре в Причерноморье наблюдается пик осенней миграции пернатых. С севера на юг летят стаи золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц. Для наблюдения за этим впечатляющим природным явлением и сбора научных данных, которые помогут оценить орнитологическую обстановку в регионе, ученые отправились на курорт «Роза Хутор». Наблюдения проводятся на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

«Осенью в Сочи можно стать свидетелем удивительного зрелища — массового пролета хищных птиц, которые двигаются с территории всей Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и далее перемещаются, придерживаясь побережья Черного моря, к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. Лучше всего наблюдать за птицами с вершин гор. Здесь можно увидеть мигрирующих канюков и осоедов, которые образуют огромные стаи, по нескольку сотен особей, а также черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста», — рассказал заместитель директора по научной работе ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Лев Шагаров.

Для наблюдений ученые используют бинокли, специальные зрительные трубы и свой богатый опыт. Исследования ведутся целый день на определенной точке, данные собирают в единый отчет.