В Краснодарском крае стартовал автопробег техники на природном газе

Это масштабный международный автопробег, в котором участвует более 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств на природном газе. Мероприятие организовано для демонстрации экологичности и экономичности использования природного газа в качестве моторного топлива. Автопробег проходит по территориям Европы и России в два этапа.

Российский этап стартовал на компрессорной станции «Русская».

«Автопробег состоит из двух этапов. Европейская часть называется “Голубой коридор”, российская “Газ в моторы”. В первом этапе автоколонна проехала 9 стран, более 5 тыс. км, это доказывает, что газомоторное топливо может заменить бензиновое и дизельное и даже превосходит его по экологичности и низкой стоимости», — прокомментировал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Европейский этап автопробега стартовал 29 августа в Стамбуле. Автоколонна проехала по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и преодолела расстояние более 5 тыс. км. Этап завершился 20 сентября в Лубмине (Германия).

За 23 дня автопробега в нем поучаствовало более 40 видов автомобилей, грузовиков, пассажирского транспорта самых разных производителей. В ходе европейского этапа было организовано 10 круглых столов, в которых приняло участие более 600 экспертов и представителей СМИ.