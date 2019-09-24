В Краснодарском крае стартовал автопробег техники на природном газе
В поселке Сукко 20 сентября состоялся старт российского участка международного автопробега техники на природном газе «Голубой коридор — Газ в моторы 2019»
Это масштабный международный автопробег, в котором участвует более 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств на природном газе. Мероприятие организовано для демонстрации экологичности и экономичности использования природного газа в качестве моторного топлива. Автопробег проходит по территориям Европы и России в два этапа.
Российский этап стартовал на компрессорной станции «Русская».
«Автопробег состоит из двух этапов. Европейская часть называется “Голубой коридор”, российская “Газ в моторы”. В первом этапе автоколонна проехала 9 стран, более 5 тыс. км, это доказывает, что газомоторное топливо может заменить бензиновое и дизельное и даже превосходит его по экологичности и низкой стоимости», — прокомментировал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Европейский этап автопробега стартовал 29 августа в Стамбуле. Автоколонна проехала по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и преодолела расстояние более 5 тыс. км. Этап завершился 20 сентября в Лубмине (Германия).
За 23 дня автопробега в нем поучаствовало более 40 видов автомобилей, грузовиков, пассажирского транспорта самых разных производителей. В ходе европейского этапа было организовано 10 круглых столов, в которых приняло участие более 600 экспертов и представителей СМИ.
Одновременно с финишем европейского участка стартовал российский этап автопробега «Голубой коридор — Газ в моторы 2019». Передача эстафеты состоялась по телемосту «Германия — Россия».
«Автоколонна сформирована и готова преодолеть около 3 тыс. км на экономичном и экологичном виде топлива. В составе колонны 20 единиц российской и зарубежной техники, которые используют в качестве топлива компримированный или сжиженный природный газ. На всей протяженности маршрута заправку транспорта обеспечат 13 объектов сети “Газпром”, а также передвижной автогазозаправщик компании “Газпром газомоторное топливо”, который идет в составе колонны. Автопробег пройдет по основным регионам развития сети АГНКС “Газпром”, а также по территориям регионов, на которых реализуются проекты ускоренного развития рынка газомоторного топлива. За время пробега мы планируем мероприятия по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива», — рассказал генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелёхин.
Колонна отечественной техники пройдет по территориям Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Весь маршрут пробега занимает 2760 км. Завершится российский этап 3 октября в Санкт-Петербурге.
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