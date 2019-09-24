В Сочи из-за нехватки школ в классах учатся по 46 детей

Накануне мэр Сочи Алексей Копайгородский провел первое совещание руководителей образовательных учреждений города в новом учебном году. Глава курорта отметил, что из-за большого количества учеников многим школам приходится работать в две смены, поэтому у них нет возможности предоставить кабинеты для дополнительных занятий. Число детей в классах достигает 46. Каждое четвертое из обращений сочинцев, поступивших с начала года в край, касается именно этого вопроса, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В 2020 году на курорте планируют открыть детский сад на 360 мест и школу на 1,1 тыс. мест в Имеретинской низменности. Кроме того, в микрорайоне Мамайка начнут строить новую школу, на улице Виноградной и в микрорайоне Мацеста сделают пристройки к школам и четыре пристройки к детским садам. Также на курорте готовят проектную документацию на строительство в Сочи в 2021 году пяти школ и семи детских садов, заключили в пресс-службе.

По данным управления по образованию и науке мэрии Сочи, в новом учебном году в 70 общеобразовательных организациях сели за парты более 70 тыс. детей.

Как сообщали Юга.ру, ежегодно детей в Сочи становится больше. В 2016 году на курорте было свыше 51 тыс. школьников, в 2018 году — уже более 60 тыс.