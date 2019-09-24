В Адыгее вырастили итальянские салаты
В Адыгее в конце сентября начали собирать новый для России итальянский сорт салата
В Теучежском районе в конце сентября начали сбор салата итальянских сортов «радиккьо» и «пан ди цукеро», которые являются новой для России продукцией. Салат выращивает итало-российская компания «Маарис» на площади около 20 га в ауле Джиджихабль, сообщил порталу Юга.ру генеральный почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.
Адыгея стала экспериментальной площадкой по выращиванию «радиккьо». Он отличается от других салатов горьковатым вкусом, высоким содержанием белка, заметным присутствием калия, калия, фосфора и кальция, сохраняя при этом низкую калорийность.
С этого года в Адыгее начали выращивать еще один экспериментальный салат сорта «пан ди цукеро». Ожидается, что урожай достигнет 160-170 тонн.
«Это совершенно новый для России продукт. Он будет поставляться в Москву, а затем реализован через крупные торговые сети. Нужно, чтобы покупатель узнал новый товар, по мере востребованности будет думать о расширении проекта», — рассказал Лодиджиани.
Также в рамках совместного проекта в республике в этом году высадят 18 га чеснока, который реализуется под маркой «Адыгейский чеснок».
Читайте также
Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника
Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.