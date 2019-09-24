В Адыгее вырастили итальянские салаты

Адыгея

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В Адыгее в конце сентября начали собирать новый для России итальянский сорт салата

В Теучежском районе в конце сентября начали сбор салата итальянских сортов «радиккьо» и «пан ди цукеро», которые являются новой для России продукцией. Салат выращивает итало-российская компания «Маарис» на площади около 20 га в ауле Джиджихабль, сообщил порталу Юга.ру генеральный почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

Адыгея стала экспериментальной площадкой по выращиванию «радиккьо». Он отличается от других салатов горьковатым вкусом, высоким содержанием белка, заметным присутствием калия, калия, фосфора и кальция, сохраняя при этом низкую калорийность.

С этого года в Адыгее начали выращивать еще один экспериментальный салат сорта «пан ди цукеро». Ожидается, что урожай достигнет 160-170 тонн.

«Это совершенно новый для России продукт. Он будет поставляться в Москву, а затем реализован через крупные торговые сети. Нужно, чтобы покупатель узнал новый товар, по мере востребованности будет думать о расширении проекта», — рассказал Лодиджиани.

Также в рамках совместного проекта в республике в этом году высадят 18 га чеснока, который реализуется под маркой «Адыгейский чеснок».

Международное сотрудничество Продукты питания Сельское хозяйство

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