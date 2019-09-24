Бюджетникам с октября повысят зарплату

Вся Россия

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С 1 октября некоторым бюджетникам повысят зарплату на 4,3%

Повышение заработной планы распространится на все федеральные учреждения (казенные, бюджетные и автономные) — деньги на это уже заложены в бюджете. Кроме того, зарплату планируют повысить региональным и муниципальным бюджетникам минимум на 4,3%. Такие рекомендации еще в начале года разослала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документам, регионы и муниципалитеты должны были заложить на это деньги в бюджеты, написала «Российская газета».

Издание отмечает, что зарплату должны повысить нянечкам в детсадах, кадровикам, юристам, бухгалтерам и другим.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре Минтруд России рассказал, какая вакансия самая высокооплачиваемая в стране. Кроме того, с 1 сентября планировалось повысить зарплату военным, которые служат по контракту.

Бюджет Деньги

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