Бюджетникам с октября повысят зарплату
С 1 октября некоторым бюджетникам повысят зарплату на 4,3%
Повышение заработной планы распространится на все федеральные учреждения (казенные, бюджетные и автономные) — деньги на это уже заложены в бюджете. Кроме того, зарплату планируют повысить региональным и муниципальным бюджетникам минимум на 4,3%. Такие рекомендации еще в начале года разослала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно документам, регионы и муниципалитеты должны были заложить на это деньги в бюджеты, написала «Российская газета».
Издание отмечает, что зарплату должны повысить нянечкам в детсадах, кадровикам, юристам, бухгалтерам и другим.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре Минтруд России рассказал, какая вакансия самая высокооплачиваемая в стране. Кроме того, с 1 сентября планировалось повысить зарплату военным, которые служат по контракту.
Читайте также
Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника
Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.