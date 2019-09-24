На Кубани мужчина украл вещи у 17 соседей

В Красноармейском районе задержали мужчину, который украл у соседей вещи на 500 тыс. рублей

Полицейские установили, что 32-летний местный житель незаконно проникал на территорию соседских домов и похищал из незапертых хозяйственных построек электроинструменты, бытовую технику, продукты и домашнюю птицу. Ущерб составил полмиллиона рублей.

Сотрудники МВД установили личность мужчины и задержали его. Выяснилось, что он причастен к 17 кражам на территории района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Большую часть вещей злоумышленник продал, а деньги потратил.

На время следствия мужчину заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.