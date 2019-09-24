На Кубани мужчина украл вещи у 17 соседей

Краснодарский край

Распечатать

В Красноармейском районе задержали мужчину, который украл у соседей вещи на 500 тыс. рублей

Полицейские установили, что 32-летний местный житель незаконно проникал на территорию соседских домов и похищал из незапертых хозяйственных построек электроинструменты, бытовую технику, продукты и домашнюю птицу. Ущерб составил полмиллиона рублей.

Сотрудники МВД установили личность мужчины и задержали его. Выяснилось, что он причастен к 17 кражам на территории района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Большую часть вещей злоумышленник продал, а деньги потратил.

На время следствия мужчину заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в сентябре местный житель сдал в пункт приема металла 80 домкратов, которые похитил со стройплощадки.

Деньги Кражи Красноармейский район Полиция Хищение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Команда мэра Краснодара проиграла матч против сирийских студентов
В Адыгее вырастили итальянские салаты
Бюджетникам с октября повысят зарплату
На Кубани мужчина украл вещи у 17 соседей
Пропавший на Эльбрусе турист из Беларуси найден мертвым
В Краснодаре ограничат движение на Красной из-за ремонта коммуникаций

Лента новостей

Бюджетникам с октября повысят зарплату

Фоторепортажи

Выступление Feduk, танцы и «спортивный квартал»

Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника

Статьи

Джеймс Бонд, «Форсаж» и Шазам — а вы все про них знаете?

Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале