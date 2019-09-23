В Краснодаре ограничат движение на Красной из-за ремонта коммуникаций

Краснодарский край

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С 24 сентября из-за ремонта колодцев коммуникаций на улице Красной в Краснодаре ограничат движение

Работы будут проводиться от дома на Красной, 21 (между Комсомольской и Мира) до пересечения центральной улицы с Длинной.

Всего специалисты ООО «Краснодар Водоканал» отремонтируют 10 колодцев. Также на них заменят чугунные крышки и устранят просадку асфальтобетонного покрытия. Работы будут проводить в ночное время, завершить их планируется в течение семи дней.

«На этот период ограничат движение транспорта по одной полосе по нечетной стороне от Красной, 21 до пересечения Красной и Длинной», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

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