После крушения вертолета в Адыгее прокуратура отобрала у его владельца сертификат

Краснодарская транспортная прокуратура завершила проверку по факту крушения вертолета, которое произошло 23 июля этого года в районе аула Панахес

Как сообщали Юга.ру, в результате падения пострадал летчик. Его с травмами средней тяжести доставили в Центральную районную больницу поселка Энем.

Проверка установила, что летчик — гражданин Белоруссии, а воздушное судно Ми-2 принадлежит OОО АП «Трансхимавиа». Полет совершался для авиационно-химических работ на основании устной договоренности между ООО АП «Трансхимавиа» с фермерским хозяйством.

«На момент эксплуатации вертолета свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна отсутствовало, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы не подавался», — отметили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Краснодарская транспортная прокуратура возбудила в отношении пилота Ми-2 дела об административных правонарушениях. Ему назначили административные штрафы за нарушение воздушного законодательства. Кроме того, на основании информации Краснодарской транспортной прокуратуры Южным МТУ Росавиации принято решение об аннулировании сертификата эксплуатанта ООО АП «Трансхимавиа».