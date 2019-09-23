В Краснодаре у торгового центра «СБС Мегамолл» подрались сотрудники парковки и водитель
В Краснодаре 21 сентября на парковке у торгового центра «СБС Мегамолл» произошла потасовка
Инцидент случился около 17:00.
«Работники стоянки решили перекрыть улицу Уральскую, чтобы разгрузить затор на подотчетной им парковке. В какой-то момент водитель BMW вышел из своего автомобиля и высказал им свое негодование», — говорится в сообщении к видео на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме.
Автор сообщения добавил, что сотрудники парковки повалили человека на землю, началась драка.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что по факту конфликта проводят проверку. Устанавливают личности всех участников драки. После этого их действиям дадут правовую оценку.
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