В Краснодаре у торгового центра «СБС Мегамолл» подрались сотрудники парковки и водитель

Инцидент случился около 17:00.

«Работники стоянки решили перекрыть улицу Уральскую, чтобы разгрузить затор на подотчетной им парковке. В какой-то момент водитель BMW вышел из своего автомобиля и высказал им свое негодование», — говорится в сообщении к видео на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме.

Автор сообщения добавил, что сотрудники парковки повалили человека на землю, началась драка.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что по факту конфликта проводят проверку. Устанавливают личности всех участников драки. После этого их действиям дадут правовую оценку.