В Азовском море пропал катер с тремя людьми на борту. Его нашли

Утром 21 сентября стало известно, что пропавший накануне в Азовском море катер с тремя людьми на борту нашли

На его поиски ушло около часа, об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота.

По его словам, на борту находилось три работника судоремонтного предприятия, с ними все в порядке. Катер унесло в море после поломки, из-за технической неисправности экипаж не мог самостоятельно вернуться.

По информации «Интерфакс-Юг» катер пропал в пятницу 20 сентября около 17:30 в Ясенском заливе Азовского моря. О том, что ведутся поисковые работы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.