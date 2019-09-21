В Азовском море пропал катер с тремя людьми на борту. Его нашли
Утром 21 сентября стало известно, что пропавший накануне в Азовском море катер с тремя людьми на борту нашли
На его поиски ушло около часа, об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота.
По его словам, на борту находилось три работника судоремонтного предприятия, с ними все в порядке. Катер унесло в море после поломки, из-за технической неисправности экипаж не мог самостоятельно вернуться.
По информации «Интерфакс-Юг» катер пропал в пятницу 20 сентября около 17:30 в Ясенском заливе Азовского моря. О том, что ведутся поисковые работы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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