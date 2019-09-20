Прокуратура отпустила Павла Устинова, которого сама же требовала посадить на шесть лет

Актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам за насилие над росгвардейцем, 20 сентября освободили из СИЗО

Актер Павел Устинов оказался под следствием после участия в несогласованной акции протеста 3 августа в Москве за то, что во время задержания он вывихнул плечо одному из росгвардейцев. 16 сентября его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за насилие над представителем власти, при этом судья отказался смотреть видео с моментом задержания Устинова, на котором не заметно, чтобы Устинов оказывал сопротивление Росгвардии.

Решение суда вызвало общественный резонанс, после чего Генпрокуратура 19 сентября попросила изменить меру пресечения и отпустить Устинова из СИЗО, сообщило РИА «Новости». За неделю до этого, на заседании 12 сентября прокуратура просила приговорить подсудимого к шести годам заключения, писал ТАСС. Тогда государственный обвинитель заявила, что вина Устинова подтверждается показаниями многих свидетелей и что исправить его получится только в условиях изоляции от общества.

20 сентября Мосгорсуд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения актеру на подписку о невыезде, поданное адвокатом Анатолием Кучереной. Во время заседания прокурор Анастасия Зверева попросила учесть положительные характеристики подсудимого. Она отметила поручительство руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и сведения об Устинове, выданные Росгвардией, где он проходил срочную службу в 2018 году.

«Я полностью поддерживаю ходатайство, считаю возможным изменить меру пресечения на подписку о невыезде», — заключила Зверева.

В итоге Мосгорсуд постановил отпустить актера, 26 сентября он рассмотрит апелляцию на приговор Устинова, пишет «Российская газета».

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос «Коммерсанта» о том, не удивляет ли Кремль столь быстрое изменение позиции прокуратуры, он ответил: «Нет, не удивляет».

Обвиненными и получившими уголовный срок по так называемому «Московскому делу», связанному с московскими протестами за независимые выборы, остаются пять человек. Посмотреть список можно в карточке от TJ.