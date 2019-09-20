Машина сбила пешехода на «зебре» в Молодежном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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В Молодежном микрорайоне Краснодара 20 сентября произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

В 7:20 31-летний житель Абинского района ехал на автомобиле Toyota по улице 3-й Трудовой. Он направлялся от Ростовского шоссе в сторону Ейского. В это время он наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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Юга.ру ранее писали о случаях, когда водители сбивают людей на пешеходных переходах. Так, в Центральном районе Сочи 21 августа автомобиль сбил на «зебре» восьмилетнего ребенка. Еще одного ребенка сбили в Адлерском районе 20 августа. Водитель мопеда наехал на него на переходе. 

ДТП Краснодар Полиция

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