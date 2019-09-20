Машина сбила пешехода на «зебре» в Молодежном микрорайоне Краснодара
В Молодежном микрорайоне Краснодара 20 сентября произошло ДТП, в котором пострадал пешеход
В 7:20 31-летний житель Абинского района ехал на автомобиле Toyota по улице 3-й Трудовой. Он направлялся от Ростовского шоссе в сторону Ейского. В это время он наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
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