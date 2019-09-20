Мэр Краснодара наградил полтора десятка кафе и остановку за лучшее оформление фасадов
Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 сентября наградил 19 кофеен, баров и магазинов города за самые стильные фасады
В течение года специальная комиссия отбирала фасады различных предприятий потребительской сферы. Специалисты оценивали их стиль, оригинальность и соответствие исторической среде. В итоге эксперты выбрали 19 фасадов, потому что они лучше других отвечают современным трендам и действующим в Краснодаре архитектурным требованиям.
Мэр города Евгений Первышов вручил заведениям благодарственные письма от администрации и Гордумы. Награды получили бар «Архитектор», кофейни «Дим кофе», «Библиотека кофе» и «Зацепи кофе», ресторан «Парк Краснодар»,смузи-бар «Морковь ТО GO», торговый квартал «Центр города» («Фермерский дворик»), кафе-пекарня «Lavka», кафе-фритерия «Пифагор», магазин «Cosmo store».
Они стали лучшими в номинациях «За самое стильное летнее кафе», «За доказательство, что кафе в парке может выглядеть органично», «За аккуратное отношение к истории нашего города», «За создание фасада, который не кричит, а интеллигентно рассказывает о себе», «За возвращение фасада в первозданное состояние» и других, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в 2018 году историки и архитекторы провели масштабное исследование архитектурно-исторического облика Краснодара. Они выяснили, что по закону о сохранении исторических поселений городов вся застройка последних 15 лет в центре города незаконна.
29 мая главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир опубликовала рекомендации к вывескам на городских зданиях. Требование к формату, размерам и шрифтам зависят от типа здания и его локации. Например, на исторических постройках (до 1958 года) рекомендовали не делать навесы и размещать вывески под окнами второго этажа.
Читайте также
Артур Каратай о разгроме «Краснодара» в Лиге Европы
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.