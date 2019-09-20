Мэр Краснодара наградил полтора десятка кафе и остановку за лучшее оформление фасадов

В течение года специальная комиссия отбирала фасады различных предприятий потребительской сферы. Специалисты оценивали их стиль, оригинальность и соответствие исторической среде. В итоге эксперты выбрали 19 фасадов, потому что они лучше других отвечают современным трендам и действующим в Краснодаре архитектурным требованиям.

Мэр города Евгений Первышов вручил заведениям благодарственные письма от администрации и Гордумы. Награды получили бар «Архитектор», кофейни «Дим кофе», «Библиотека кофе» и «Зацепи кофе», ресторан «Парк Краснодар»,смузи-бар «Морковь ТО GO», торговый квартал «Центр города» («Фермерский дворик»), кафе-пекарня «Lavka», кафе-фритерия «Пифагор», магазин «Cosmo store».

Они стали лучшими в номинациях «За самое стильное летнее кафе», «За доказательство, что кафе в парке может выглядеть органично», «За аккуратное отношение к истории нашего города», «За создание фасада, который не кричит, а интеллигентно рассказывает о себе», «За возвращение фасада в первозданное состояние» и других, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.