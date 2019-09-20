Мужчина обманул жительницу Новороссийска на миллион рублей, предлагая ей лечить болезни сырым мясом

В Новороссийске разыскивают мужчину, который представился экстрасенсом и обманул местную жительницу на 1 млн рублей

В пресс-службе УМВД России по Новороссийску 20 сентября порталу Юга.ру рассказали, что женщина публиковала в социальных сетях личную информацию и фотографии своего дома. Она делилась данными о себе и своих болезнях.

Мужчина нашел ее номер телефона и позвонил, представившись экстрасенсом. Он описал женщине все, как было в ее доме. Злоумышленник использовал для обмана фото с расстановкой мебели и вещей, чтобы войти в доверие. Женщина поверила. Также звонивший пообещал вылечить ее от всех болезней. За определенные деньги он предлагал ей проводить ритуалы, в том числе прикладывать к больным местам сырое мясо.

Женщина отдавала ему деньги частями, в общей сложности она заплатила за услуги 1 млн рублей. Когда она поняла, что ее обманывают, то обратилась в полицию. Обстоятельства устанавливают. Мужчину разыскивают.

В пресс-службе добавили, что это один из примеров, когда мошенничество осуществили с помощью интернета. Сейчас распространены несколько видов мошенничества:

неизвестные представляются сотрудниками банков и просят предоставить информацию о карте/счете;

создают фейковые страницы, на которых якобы продают ж\д и авиабилеты со скидками;

взламывают страницы и рассылают сообщения от имени родственников с просьбой перечислить деньги.

«Не нужно публиковать личную информацию и фотографии в социальных сетях, а также переводить деньги и сообщать номера банковских карт незнакомым людям. Личные страницы лучше делать закрытым и давать доступ к ним только близким людям», — добавили в отделе полиции.