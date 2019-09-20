Мужчина обманул жительницу Новороссийска на миллион рублей, предлагая ей лечить болезни сырым мясом
В Новороссийске разыскивают мужчину, который представился экстрасенсом и обманул местную жительницу на 1 млн рублей
В пресс-службе УМВД России по Новороссийску 20 сентября порталу Юга.ру рассказали, что женщина публиковала в социальных сетях личную информацию и фотографии своего дома. Она делилась данными о себе и своих болезнях.
Мужчина нашел ее номер телефона и позвонил, представившись экстрасенсом. Он описал женщине все, как было в ее доме. Злоумышленник использовал для обмана фото с расстановкой мебели и вещей, чтобы войти в доверие. Женщина поверила. Также звонивший пообещал вылечить ее от всех болезней. За определенные деньги он предлагал ей проводить ритуалы, в том числе прикладывать к больным местам сырое мясо.
Женщина отдавала ему деньги частями, в общей сложности она заплатила за услуги 1 млн рублей. Когда она поняла, что ее обманывают, то обратилась в полицию. Обстоятельства устанавливают. Мужчину разыскивают.
В пресс-службе добавили, что это один из примеров, когда мошенничество осуществили с помощью интернета. Сейчас распространены несколько видов мошенничества:
- неизвестные представляются сотрудниками банков и просят предоставить информацию о карте/счете;
- создают фейковые страницы, на которых якобы продают ж\д и авиабилеты со скидками;
- взламывают страницы и рассылают сообщения от имени родственников с просьбой перечислить деньги.
«Не нужно публиковать личную информацию и фотографии в социальных сетях, а также переводить деньги и сообщать номера банковских карт незнакомым людям. Личные страницы лучше делать закрытым и давать доступ к ним только близким людям», — добавили в отделе полиции.
Читайте также
Артур Каратай о разгроме «Краснодара» в Лиге Европы
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.