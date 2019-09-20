Военкоматы смогут призывать в армию без прописки
Минобороны в сентябре подготовило изменения, по которым военкоматы смогут призвать в армию даже без регистрации
Согласно новому документу, военкоматы будут брать на учет людей, проживающих в регионе. При этом наличие постоянной или временной регистрации в районе больше не будет учитываться. Искать призывников будут по месту учебы или работы.
В пояснительной записке к поправкам говорится, что введение изменений обеспечит права призывников, которые не могут пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Кроме того, люди не смогут избежать призыва, переезжая в другой населенный пункт, написали 20 сентября «Известия». Ожидается, что поправки вступят в силу в конце этого года.
Как сообщали Юга.ру, в России с 1 сентября планировали повысить зарплату военным, которые служат по контракту. 19 февраля Госдума приняла законопроект, запрещающий военным использовать смартфоны. Теперь им нельзя распространять данные о сослуживцах, членах семей и родителях.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.