Военкоматы смогут призывать в армию без прописки

Минобороны в сентябре подготовило изменения, по которым военкоматы смогут призвать в армию даже без регистрации

Согласно новому документу, военкоматы будут брать на учет людей, проживающих в регионе. При этом наличие постоянной или временной регистрации в районе больше не будет учитываться. Искать призывников будут по месту учебы или работы.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что введение изменений обеспечит права призывников, которые не могут пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Кроме того, люди не смогут избежать призыва, переезжая в другой населенный пункт, написали 20 сентября «Известия». Ожидается, что поправки вступят в силу в конце этого года.