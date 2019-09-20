Мамаев прилетел в Краснодар для обсуждения контракта с «быками» — «СЭ»
Футболист Павел Мамаев 20 сентября встретится с представителями ФК «Краснодар» для обсуждения контракта
Полузащитник черно-зеленых прилетел в Краснодар и рассказал об этом в прямом эфире в инстаграме, сообщили ночью 20 сентября «Спорт-Экспресс». По данным издания, футболист встретится с клубом и обсудит вопрос о расторжении контракта.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Спортсмены стали фигурантами уголовного дела после того, как 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой.
Сразу после драки «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий в апреле заявил, что он лично принял решение о прекращении сотрудничества с полузащитником. Бизнесмен назвал происшествие недопустимым и отметил, что поведенческая модель футболиста должна соответствовать образу, который видят дети, когда «ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире».
14 сентября председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и Мамаевым будет рассмотрен до конца сентября.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.