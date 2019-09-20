Мамаев прилетел в Краснодар для обсуждения контракта с «быками» — «СЭ»

Полузащитник черно-зеленых прилетел в Краснодар и рассказал об этом в прямом эфире в инстаграме, сообщили ночью 20 сентября «Спорт-Экспресс». По данным издания, футболист встретится с клубом и обсудит вопрос о расторжении контракта.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Спортсмены стали фигурантами уголовного дела после того, как 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой.