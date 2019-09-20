В Крыму потушили природный пожар на 45 га
В Крыму 19 сентября более 200 спасателей потушили пожар площадью 45 га
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Сообщение о возгорании сухой растительности в районе поселка Орджоникидзе в юго-восточной части Крыма поступило спасателям вечером 18 сентября. Сильный ветер с порывами 20-25 м/с перенес огонь на кустарники и лесную подстилку. Была угроза распространения огня на дачные участки.
Через сутки огонь потушили, площадь пожара составила 45 га. На месте работали 216 человек и 41 машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сотрудники МЧС предварительно установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем — неизвестные жарили шашлык на мангале. Сейчас следствие осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев и устанавливает лиц, причастных к возникновению пожара.
Как сообщали Юга.ру, 13 сентября в поселке Верхнебаканском под Новороссийском природный пожар на площади 0,8 га потушили за 18 часов.
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