В Крыму потушили природный пожар на 45 га

Крым

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В Крыму 19 сентября более 200 спасателей потушили пожар площадью 45 га

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Сообщение о возгорании сухой растительности в районе поселка Орджоникидзе в юго-восточной части Крыма поступило спасателям вечером 18 сентября. Сильный ветер с порывами 20-25 м/с перенес огонь на кустарники и лесную подстилку. Была угроза распространения огня на дачные участки.

Через сутки огонь потушили, площадь пожара составила 45 га. На месте работали 216 человек и 41 машина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС предварительно установили, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем — неизвестные жарили шашлык на мангале. Сейчас следствие осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев и устанавливает лиц, причастных к возникновению пожара.

Как сообщали Юга.ру, 13 сентября в поселке Верхнебаканском под Новороссийском природный пожар на площади 0,8 га потушили за 18 часов.

Лесное хозяйство МЧС Пожары

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