В Адыгее усилят контроль за качеством бензина на небольших заправках

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 19 сентября обсудили ситуацию на рынке автомобильного топлива

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции отметили, что за несколько лет в республике удалось навести порядок в этой сфере, демонополизировать рынок ГСМ. При этом есть претензии к работе несетевых заправочных станций. В прошлом году на таких АЗС выявили три нарушения, они касались несоответствия реализуемой продукции ГОСТу, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Читайте также:

В связи с выявленными нарушениями руководитель региона Мурат Кумпилов дал поручение министру экономического развития и торговли республики проанализировать эффективность работы и качество реализуемого топлива на малых заправках.

«Мы за последние несколько лет добились демонополизации рынка ГСМ. Крупные компании проводят свой внутренний контроль, и, как правило, претензий к таким поставщикам топлива у нас нет. Серьезную обеспокоенность вызывают частные заправки в сельской местности. Здесь необходимо провести серьезную профилактическую работу», — заключил Кумпилов. 

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года стало известно, что в Адыгее займутся развитием сети газомоторных заправочных станций, чтобы снизить розничные цены на бензин.

Бизнес-сообщество Газ Мурат Кумпилов Топливо

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кадыров рассказал о судьбе обитателей живого уголка в ТРЦ Грозного, где случился крупный пожар
В Краснодаре собираются в 2021 году открыть школу-интернат для одаренных детей
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче Лиги Европы
В Сочи откопали мину времен войны
В Горячем Ключе пенсионер вырубил деревья на 6 млн рублей
В Сочи около 300 человек получат аккредитации, чтобы попасть к себе домой во время саммита Россия — Африка

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале