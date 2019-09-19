В Адыгее усилят контроль за качеством бензина на небольших заправках
В Адыгее 19 сентября обсудили ситуацию на рынке автомобильного топлива
На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции отметили, что за несколько лет в республике удалось навести порядок в этой сфере, демонополизировать рынок ГСМ. При этом есть претензии к работе несетевых заправочных станций. В прошлом году на таких АЗС выявили три нарушения, они касались несоответствия реализуемой продукции ГОСТу, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
В связи с выявленными нарушениями руководитель региона Мурат Кумпилов дал поручение министру экономического развития и торговли республики проанализировать эффективность работы и качество реализуемого топлива на малых заправках.
«Мы за последние несколько лет добились демонополизации рынка ГСМ. Крупные компании проводят свой внутренний контроль, и, как правило, претензий к таким поставщикам топлива у нас нет. Серьезную обеспокоенность вызывают частные заправки в сельской местности. Здесь необходимо провести серьезную профилактическую работу», — заключил Кумпилов.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года стало известно, что в Адыгее займутся развитием сети газомоторных заправочных станций, чтобы снизить розничные цены на бензин.
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