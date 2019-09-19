В Сочи откопали мину времен войны

В Сочи нередко находят боеприпасы времен войны. Юга,ру рассказывали, что январе 2019 года в районе села Черешня нашли и взорвали 50-килограммовую авиабомбу, а в августе взрывотехники уничтожили снаряд, обнаруженный на пляже санатория.

Днем ранее в ведомстве рассказали о еще одном случае обнаружения боеприпаса на курорте. В Адлерском районе во дворе жилого дома раскопали 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен Великой Отечественной.

Снаряд в специальном контейнере перевезли на песчаный карьер и взорвали, рассказали 19 сентября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

При проведении земляных работ на улице Титова нашли покрытый коррозией предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН установили, что находка — 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.

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