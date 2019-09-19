В Сочи откопали мину времен войны
В Завокзальном микрорайоне Сочи в сентябре обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
При проведении земляных работ на улице Титова нашли покрытый коррозией предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН установили, что находка — 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.
Снаряд в специальном контейнере перевезли на песчаный карьер и взорвали, рассказали 19 сентября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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Днем ранее в ведомстве рассказали о еще одном случае обнаружения боеприпаса на курорте. В Адлерском районе во дворе жилого дома раскопали 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен Великой Отечественной.
В Сочи нередко находят боеприпасы времен войны. Юга,ру рассказывали, что январе 2019 года в районе села Черешня нашли и взорвали 50-килограммовую авиабомбу, а в августе взрывотехники уничтожили снаряд, обнаруженный на пляже санатория.
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